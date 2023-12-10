О том, что венгерскими перевозчиками с понедельника, 11-го декабря, запланирована демонстрация на границе, аналогичная польскому варианту, однако в Украине все же надеются — обойдется без какой-либо блокировки пунктов пропуска, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение представителя Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрея Демченко, прозвучавшее в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

Как стало известно, Будапешт предварительно проинформировал — с 11-го декабря, ближе к 11 часам дня, может начаться забастовка местных перевозчиков, но, но согласно сведениям от венгерских коллег, никакого блокирования границ произойти не должно.

Впрочем, не так давно венгерские перевозчики заявляли — будет перекрыт въезд/выезд от КПП «Захонь — Чоп» на границе с Украиной, если ЕС не отменит так называемые «преференции» в сфере грузовых перевозок для водителей нашей страны.

Ранее мы писали о том, что в Федерации работодателей Украины называли дату «закрытых переговоров» о разблокировании польской границы.