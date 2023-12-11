В интервью изданию «РБК-Украина» глава МИД Чехии высказался о перспективах членства Украины в Евросоюзе. Отвечая на вопрос, появятся ли в следующем году важные новости о вступлении страны в ЕС, Липавский отметил, что это зависит от того, смогут ли договориться государства-члены организации. Он добавил, что не имеет права ничего объявлять, информирует «НБН».

Говоря о сроках начала переговоров об интеграции Украины в объединение стран, министр отметил, что сейчас это является политическим решением, так как Еврокомиссия отметила значительные усилия Киева для этого. Дипломат заверил, что Прага полностью поддерживает евроинтеграцию Украины.

При этом чиновник считает, что вступление страны в ЕС не будет «безболезненным» и приведет к ситуации, которая наблюдалась с украинским зерном на рынке Европы. Поэтому организации потребуется много политической воли для решения соответствующих проблем.

Ранее оценил перспективы интеграции Украины в Европейский Союз руководитель итальянского МИД.