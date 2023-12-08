В интервью изданию «РБК-Украина» глава итальянского внешнеполитического ведомства оценил перспективы интеграции нашей страны в Европейский Союз, информирует «НБН».

По словам Таяни, на данном этапе невозможно сказать, когда Украина вступит в объединение европейских государств. Дипломат считает, что членство в организации зависит от скорости перехода страны на законодательство и стандарты Европы.

Руководитель МИД Италии считает, что украинские власти показали решимость предпринять конкретные шаги на пути ко вступлению страны в Европейский Союз в очень быстром темпе.

По этой причине в Риме настроены оптимистично в вопросе интеграции Украины в ЕС и приветствуют решение Европейской комиссии о начале переговорного процесса.

Напомним, во время визита в Париж глава правительства Венгрии Виктор Орбан перечислил «причины» для блокирования переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.