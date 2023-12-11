Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное на странице Сийярто в социальной сети Facebook, после первой встречи с момента полномасштабного вторжения России в Украину с Дмитрием Кулебой, мнение венгерского чиновника о членстве Украины в ЕС не изменилось.

В частности, он заявил:

Европейская комиссия практически не имеет представления о том, какое влияние членство Украинского государства в Европейском Союзе будет иметь на все объединение.

В свою очередь руководитель украинского внешнеполитического ведомства Кулеба подчеркнул, что будущее Украины, как и Венгрии – совместное в Европе.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Зеленский высказался о своей встрече с Орбаном на территории Аргентины.