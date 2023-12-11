Во время общения с журналистами латиноамериканских СМИ украинский лидер признался, расстроен ли он тем, что Киев будет получать меньше финансирования из Америки в период, когда Украина борется с российскими захватчиками.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу президента.

Глава государства заявил, что он не расстроен, так как считает, что не проиграл эту битву. Гарант подчеркнул, что ни он, ни украинцы не опускают руки перед сложностями.

В частности, президент сообщил, что он поедет в Америку по приглашению главы США Джо Байдена. Там у Зеленского будет ряд встреч, и он будет работать над тем, чтобы пауза в предоставлении военной помощи Киеву завершилась.

Также во время общения с журналистами глава государства заявил, что Украина никогда не простит РФ и напомнил, как кремлевский диктатор Владимир Путин цинично оправдывал вторжение в нашу страну 9 лет назад.