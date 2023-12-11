Во время общения с журналистами латиноамериканских СМИ в аргентинской столице гарант заявил, что никто не хочет прощать Россию и никто из украинцев не простит ей жестокую захватническую войну, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу президента.

По словам украинского лидера, оккупанты не смогут захватить все территории нашей страны, поскольку каждый день их будут поджигать в наших домах, если они поселятся там. Зеленский подчеркнул, что вторжение – момент невозврата, так как россияне убили множество украинцев и в каждой украинской семье есть какие-то потери.

Глава государства подчеркнул, что страна-агрессор не выполнит цели Кремля в Украине, отметив, что для прекращения кровопролития нужно делать определенные шаги – передавать Киеву необходимое оружие или предоставлять Украине юридические гарантии безопасности.

Президент напомнил, что, когда 9 лет назад российский лидер начал войну против нашей страны, он оправдывал вторжение «защитой русскоязычного населения». В действительности кремлевский диктатор уничтожил все города на востоке Украины, где проживали русскоязычные граждане, и просто убил всех этих людей.

Напомним, в Аргентине украинский лидер поговорил с главой венгерского правительства. Зеленский прокомментировал свою беседу с Орбаном.