Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», во время своего выступления Зеленский заявил следующее:

Люди, как Путин, они даже надеяться не должны на то, что у них получится завоевать свободу. Мы можем показать нашим детям, а также внукам, что означает настоящая уверенность, как она была нам в свое время показана, когда в Берлине были произнесены слова: Разрушьте эту стену.

Зеленский отметил, что в настоящее время нужна не меньшая уверенность, чем была тогда у американского лидера Рональда Рейгана.

Также Зеленский добавил:

Я верю в то, что это наши общие цели, чтобы была полностью восстановлена и сохранена безопасность, установленная после 1989 года, чтобы свобода, как и тогда, доказывала, что «когда ее границы расширяются в одной стране, расширяется свобода для всех людей», и чтобы в следующем году, в 2024-м, агрессия нынешнего врага свободного мира начала рушиться, как стена в Берлине. И нам удастся сделать это реальностью.

Согласно словам Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины, очень важно, чтобы политика даже не пыталась предать солдат, ведь как и оружие нужно для их защиты, свобода требует всегда единства.

Напомним, ранее Зеленский высказался о своей встрече с Орбаном в Аргентине.