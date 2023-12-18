В комментарии немецкому изданию Bild министр оценил старания канцлера ФРГ на саммите Евросоюза, чтобы снять угрозу вето Будапешта на начало переговоров об интеграции нашей страны в ЕС, информирует «НБН».

Дипломат убежден, что поступок Шольца войдет в историю как акт лидерства Германии в интересах Европы. Кроме того, канцер своим решением «нейтрализовать» представителя Венгрии во время важного голосования завоевал восхищение в сердцах украинцев.

Как напомнил Кулеба, в прошлом году Киев призывал ФРГ взять на себя инициативу по вступлению нашей страны в Евросоюз. Однако эти слова не были услышаны, Берлин заявлял, что не желает быть лидером. Однако сейчас позиция немецкого руководства изменилась, что радует дипломата.

Он назвал политическую ясность позиции властей Германии относительно интеграции Украины в Европейский Союз «лучшим рождественским подарком от Берлина» для нашей страны. Напомним, что Шольц рассказал, как предложил Орбану покинуть зал во время голосования европейских лидеров за начало переговоров об интеграции Украины в Евросоюз.