Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», своим решением итальянское правительство предлагает продлить собственные полномочия передавать Украинскому государству вооружение, транспортные средства и материально—технические средства. Его должно еще одобрить обе палаты итальянского парламента.

В частности, в обнародованном сообщении говорится:

Декрет-закон, о котором идет речь, придаст правительству еще один год поддерживать население Украины, преданное делу защитить свободы и суверенитета своего государства, предоставляя ему, как это было до сих пор, не только оружие, но также и оборудование, генераторы, а также все остальное, что нужно для военных операций по защите беззащитного гражданского населения этой страны.

В свою очередь глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто отметил, что таким решением Рим в очередной раз «выбирает сторону свободы наций и уважения к международному праву, преследуя цель достичь, согласно позиции союзников по Альянсу и ЕС, справедливого и прочного мира.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как глава МИД Италии оценил перспективы Украины на вступление в ЕС.