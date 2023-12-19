Как информирует «НБН», отвечая на данный вопрос в рамках пресс-конференции по итогам года украинский лидер заявил, что он не знает, когда завершится война с Российской Федерацией.

Когда журналист «РБК-Украина» спросил Верховного главнокомандующего о том, согласен ли он с мнением определенных западных лидеров о том, что война может продлиться еще долго и не завершиться в 2024 году, он ответил:

Я полагаю, что ответа на этот вопрос не знает никто. Не знают даже наши командиры или западные партнеры. Они не знают, это только мысли, а мысли весьма часто отличаются от реальности.

Также Владимир Зеленский напомнил о прогнозах касательно того, что войска Российской Федерации захватят Киев за три дня.

А ведь тогда это тоже были мысли. Я хотел бы быть корректным. Война, поражение, победа, стагнация, все это от множества решений зависит, от многих рисков, а также направлений, но в большей степени от нас с вами. Если мы не потеряем нашу стойкость, то завершим войну раньше. Но отдать нашу страну мы не готовы, — добавил президент.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Зеленский ответил на вероятный конфликт с Залужным.