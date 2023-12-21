В эфире национального телемарафона Секретарь СНБО выразил уверенность в том, что Конгресс США обязательно примет решение о выделении дополнительной финансовой помощи нашей стране, информирует «НБН».

Говоря о сроках, Данилов сообщил, что Киев рассчитывает, что положительный результат в этом вопросе будет в январе следующего года. Чиновник считает, что сейчас не стоит делать трагедию из-за отсутствия соответствующего решения.

По словам секретаря СНБО, Украина привыкла работать в экстремальных условиях и занята изгнанием врага со своей территории, чтобы «поставить точку в этой истории».

Данилов добавил, что наша страна была, есть и будет, она продолжит воевать против оккупантов и приближать свою победу. Чиновник добавил, что единственный вопрос заключается в том, что нужно делать это совместно.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Америка продолжит поддерживать нашу страну. В Госдепе США отреагировали на заявление главы государства.