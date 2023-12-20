Во время брифинга представитель Вашингтона заявил, что исполнительная власть в США абсолютно поддерживает Украину и готова поддержать дополнительное финансирование для Киева, информирует «НБН».

Миллер напомнил, что у Америки остался один пакет помощи, который она может предоставить стране в этом году. Поэтому Конгресс до конца месяца должен определиться в этом вопросе, поскольку впереди у украинцев тяжелый зимний период.

Чиновник отметил, что у Белого дома нет альтернативного плана, чтобы обеспечить поддержку украинцам. Спикер Государственного департамента подчеркнул, что в течение нескольких недель источники финансирования для Киева иссякнут, поэтому нужно, чтобы Конгресс начал действовать.

Ранее глава Чехии высказался о ходе российско-украинской войны в следующем году и рассказал о надеждах главы Кремля Владимира Путина на выборы президента в Америке.