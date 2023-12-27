Спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко на своей Facebook-странице прокомментировал очередные скандальные высказывания премьер-министра Саксонии. Чиновник объяснил, чем обернется для Германии решение Киева смириться с временной потерей захваченных регионов, информирует «НБН».

По словам представителя МИД, если Украина пойдет на территориальные уступки РФ, армия Путина станет еще ближе к ФРГ, в частности к Саксонии. Он напомнил, что эта немецкая земля хорошо известна кремлевскому диктатору за время его службы под Дрезденом.

Николенко отметил, что перемирие с Кремлем позволит агрессии россиян выйти за пределы нашей страны, поэтому ключ к миру в Европе – поражение государства-террориста.

Дипломат призвал Кречмера посмотреть правде в глаза. Он напомнил, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и нынешний глава правительства Олаф Шольц прилагали большие усилия, чтобы убедить российского лидера остановить боевые действия. Однако их старания не принесли результата, как и не помогут любые другие уступки Москве.

Спикер дипломатического ведомства напомнил, что глава Кремля не отказался от своих целей – уничтожить Украину и спровоцировать дестабилизацию в Европе. Поэтому единственным разворотом в политике Берлина в отношении РФ может стать увеличение помощи Киеву.

Отметим, Кречмер считает, что сейчас «наступило время для финального решения» в российско-украинской войне.