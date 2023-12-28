Дипломат ответил на призывы главы правительства Саксонии на своей странице в соцсети Х. Он напомнил Кречмеру, что украинцы решили бороться за свою свободу и мир вместо того, чтобы отдавать захватчикам территории своей страны, информирует «НБН».

Макеев подчеркнул, что в Российской Федерации призывы премьер-министра к перемирию будут восприняты как признак слабости. Посол Украины в ФРГ поинтересовался у немецкого политика, согласился ли он на отказ территорий, если бы шла речь о Саксонии.

Напомним, Кречмер заявил, что в российско-украинской войне якобы наступило время для финальных решений и Киев может временно отказаться от оккупированных регионов ради перемирия со страной-агрессором.

Ранее на заявления главы правительства Саксонии отреагировали и в Министерстве иностранных дел Украины. Спикер ведомства Олег Николенко объяснил, чем обернется для ФРГ отказ Киева от захваченных территорий, напомнив главные цели кремлевского диктатора Владимира Путина.