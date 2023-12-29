Украинский лидер, комментируя сегодняшние обстрелы страны армией Путина, сообщил, что РФ била почти всем, что есть у нее в арсенале – «Шахедами», крылатыми ракетами, ракетами «Кинжал», С-300, Х-101, Х-505, информирует «НБН».

Глава государства отметил, что войска страны-агрессора ударили по Украине почти 110 ракетами, большую часть из которых ликвидировала противовоздушная оборона. Гарант отметил, что в результате массированной атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Президент заверил, что наша страна непременно ответит российским оккупантам на обстрелы и продолжит бороться за обеспечение своей безопасности. Украинский лидер добавил, что террор РФ должен проиграть и именно так и произойдет.

Ранее массированные обстрелы Украины прокомментировал представитель ВС ВСУ Юрий Игнат, сообщив детали атаки.