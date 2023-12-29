В эфире программы «Укринформа» «Самохвалов спрашивает» представитель политической силы рассказала, что руководители разных уровней Европейской Комиссии, в частности глава Европейского Совета Шарль Мишель называют сроки принятия новых членов в объединение стран, информирует «НБН».

Кравчук отметила, что с учетом скорости движения нашей страны по пути в организацию, она будет в списке тех государств, которые как можно скорее станут частью Евросоюза.

По словам «слуги народа», представители ЕС считают, что организация должна расшириться до 2030 года. Также сейчас готовится резолюция, благодаря которой ВРУ получит статус наблюдателя в Европарламенте. Помимо этого, в процессе переговоров Украина начнет получать какие-то экономические преимущества.

Напомним, что ранее о сроках интеграции нашей страны в Евросоюз высказался посол ЕС в Австрии. По мнению чиновника, у Украины процесс интеграции может занять по меньшей мере 6 лет.