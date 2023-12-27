В интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung посол Евросоюза спрогнозировал сроки вступления Украины в организацию. Он рассказал, сколько времени понадобилось некоторым странам для интеграции в ЕС, информирует «НБН».

По словам Зельмайера, Австрия шесть лет шла к членству в объединении стран, а у Испании на присоединение к Европейскому Союзу ушло одиннадцать лет. Чиновник считает, что Украина «может быть где-то между ними».

Глава представительства Еврокомиссии в Австрии обратил внимание на то, что Киев уже внедрил 70% законодательства организации, благодаря Соглашению об ассоциации. При этом, как отметил посол, Украине еще предстоит работа для вступления в Евросоюз. В частности, стране необходимо урегулировать независимость судебной системы и эффективность управления.

Напомним, что лидеры ЕС отложили принятие решения о выделении Киеву 50 миллиардов помощи от организации. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что это связано не с вето Венгрии, а с другой причиной.