Как информирует «НБН», об этом Зеленский заявил в ходе своего вечернего видеообращения.

Дословно из заявления президента:

Уже в следующем году мы готовимся производить больше оружия. Мы уже имеем четкий график нашей международной работы в январе. Мы вместе со своими партнерами работаем над решениями, в которых каждый нуждается, каждый воин Украины, весь народ нашей страны, наше государство. И такие решения будут, они будут сильные.

Также в ходе своего обращения президент Украины подчеркнул, что «несмотря на все, что будет происходить в иных государствах, несмотря на любого рода политические изменения и настроения, нам необходим достаточный потенциал, чтобы делать свое, чтобы достичь собственных целей. Он также сказал, что следующий год станет временем множества глобальных решений.

И Украине стоит уметь на них повлиять, уметь достигать собственных целей. Мы будем вести борьбу за собственное влияние, за справедливость для нашей страны, и я всем благодарен лидерам, которые с нами от двадцать четвертого февраля и будут с нами в 2024 году, — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский назвал общее количество погибших и раненных украинцев в результате удара РФ 29 декабря.