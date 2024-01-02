Украинский лидер в интервью изданию The Economist прокомментировал безальтернативность активизации мобилизационных мероприятий в Украине, информирует «НБН».

Как объяснил президент, мобилизация – это не только вопрос отправки бойцов на фронт, речь идет о мобилизации всех усилий страны, поскольку это единственный способ освободить захваченные территории и защитить государство.

Зеленский считает, что сейчас Украина переключилась на внутреннюю политику и, если так будет продолжаться дальше нужно проводить выборы, для этого менять законодательно. В то же время при таком сценарии можно забыть о контрнаступлении и деоккупации регионов.

Напомним, в начале декабря глава государства заявлял, что он готов провести выборы, однако украинцы не поддерживают эту идею.