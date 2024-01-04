В среду, 3 января, в комментарии CNN руководитель внешнеполитического ведомства заявил, что у Украины нет «плана Б» на случай прекращения помощи Запада, подчеркнув, что она верит в «план А», информирует «НБН».

По словам дипломата, Киев не рассматривает альтернативу получению военной поддержки США для противостояния оккупантам, поскольку уверен, что Конгресс примет решение о продолжении помощи.

Кулеба напомнил, что помощь Запада – не благотворительность, а инвестиции в защиту стран Североатлантического Альянса и граждан Америки.

Глава МИД добавил, что в случае победы РФ в войне, другие лидеры могут последовать примеру кремлевского диктатора и тогда их сдерживание обойдется Вашингтону намного дороже. Министр отметил, что любые официальные лица, которые считают, что Путин не решится напасть на государство Альянса, глубоко ошибаются.

Ранее глава МИД Чехии заявил, что, если Украина потерпит поражение в войне, Европа ближе столкнется с государством-террористом.