В интервью изданию CTK глава внешнеполитического ведомства Чехии напомнил европейским лидерам, что в Украине они сдерживают экспансию РФ, которая положила глаз на государства Европы. Дипломат подчеркнул, что в случае победы оккупантов, они окажутся на границах ЕС, информирует «НБН».

«Мы не должны этого допустить», – заявил министр.

Липавский раскритиковал политиков, которые говорят об усталости Европы от войны. Дипломат объяснил, что, если государства-члены ЕС устанут от собственной безопасности, они в конечном итоге потеряют суверенитет и свободу.

Политик считает, что лидеры европейских стран должны объяснять гражданам, почему важно продолжать оказывать помощь Киеву. Глава МИД добавил, что он регулярно напоминает ЕС, что главная задача – держать РФ подальше от своих границ.

Ранее президент Чехии высказался о ходе российско-украинской войны в 2024 году, а также рассказал о надеждах главы Кремля Владимира Путина на выборы в США.