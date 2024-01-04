Аналитик объяснил, что главе Кремля нечего продемонстрировать своим гражданам, поскольку у захватчиков нет результатов на фронте в Украине. По этой причине президент-агрессор не хочет отвечать на вопросы россиян, которые касаются так называемой «СВО», однако ему все же приходится это делать.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Тизенгаузен обратил внимание на то, что кремлевскому диктатору неприятно говорить о войне. Особенно это было заметно по новогоднему обращению Путина к россиянам. В этом году за спиной у главы РФ не было солдат, он не произносил слово «война», а говорил в основном о семьях и «великой миссии» его страны.

Политтехнолог отметил, что с ростом количества взрывов в приграничье россияне начали чаще говорить о завершении так называемой «спецоперации». Однако они будут обвинять в обстрелах Украины и не будут открыто осуждать своего президента.

Ранее аналитик проанализировал новогодние выступления Путина и экс-главы РФ Дмитрия Медведева, указав на интересную деталь.