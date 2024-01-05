Жданов рассказал, что американское руководство сейчас пытается создать неблагоприятные для Российской Федерации условия, однако такие, чтобы они не закончились развалом агрессивной страны, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам военного эксперта, распад Российской Федерации – «самый страшный сон» для Вашингтона, поскольку такое развитие событий может принести негативные последствия для самой Америки.

По этой причине, как отмечает Жданов, власти США рассматривают два сценария противодействия агрессивной стране. Первый вариант – создать условия для смены власти в РФ. Второй – создать экономическую ситуацию в РФ, которая привела бы ко внутренним колебаниям в государстве-террористе, однако не допустила его развала.

Напомним, что лидеры стран Европы думают о плане поддержки Украины в войне против российских оккупантов на случай, если к власти в США придет Дональд Трамп и Вашингтон откажется помогать Киеву.