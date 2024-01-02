Если скандальный политик Дональд Трамп снова возглавит США и Вашингтон откажется помогать Украине, государства Европы намерены продолжать поддерживать страну в борьбе против РФ, информирует «НБН» со ссылкой на британское издание The Times.

Журналисты, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника в правительстве Соединенного Королевства, пишут, что Великобритания и другие европейские государства намерены в течение года увеличить производство оружия для помощи Киеву и сдерживания агрессии России.

Собеседник издания отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин делает ставку на победу Трампа на президентских выборах. Поэтому в Европе думают о том, как снабжать Украину оружием без Америки, если к власти придет экс-лидер США и «попытается выдернуть вилку из розетки».

По словам высокопоставленного британского чиновника, европейские лидеры осознают, что главе Кремля нельзя позволить победить, поскольку такой сценарий несет серьезную угрозу для безопасности их стран.

В материале отмечается, что некоторые чиновники на Западе не сомневаются, что Украина сможет удерживать свою территорию даже если Штаты откажутся поддерживать ее.

Ранее бывшая советница Администрации президента США объяснила, почему Путин ждет победы Трампа на президентских выборах.