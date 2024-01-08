Оппозиционер, комментируя новый указ главы Кремля о гражданстве для иностранцев, объяснил, что войска страны-агрессора несут на войне в Украине огромные потери, а Путин таким образом пытается их компенсировать.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Гудкова, у Кремля заканчивается «пушечное мясо», он пытается заманить россиян на войну большими компенсациями – до 5 миллионов рублей за тяжелое ранение и до 7 миллионов за погибших. Однако, по всей видимости, эта схема перестает работать, поэтому диктатор решил раздавать российские паспорта иностранцам, которые пойдут воевать в рядах оккупантов.

Политик добавил, что неудачной оказалась и стратегия по мобилизации, россияне отправляют на фронт представителей маргинальных слоев общества и не готовят солдат к боевым действиям должным образом. Поэтому потери войск Путина стремительно растут.

Оппозиционер убежден, что теперь глава РФ готов предлагать людям что-угодно, лишь бы они соглашались участвовать в так называемой «спецоперации».

Напомним, российский лидер отпраздновал Рождество с родственниками ликвидированных «освободителей». В ISW объяснили, что стоит за этой встречей.