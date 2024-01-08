Глава Кремля собрал членов семей ликвидированных в Украине захватчиков в своей резиденции в Ново-Огарево для празднования Рождества. В ходе встречи военный преступник рассказывал о «героизме» оккупантов во имя «защиты интересов РФ», информирует «НБН».

Аналитики ISW в своем отчете пишут, что Путин начал уделять внимание родственникам ликвидированных участников так называемой «СВО» в преддверии выборов президента России, которые пройдут в марте. В ходе общения президент-агрессор уверял семьи погибших «освободителей» в том, что правительство будет оказывать им поддержку.

Американские эксперты напомнили, что недавно Путин посетил раненых захватчиков в одном из столичных госпиталей. На этом мероприятии он пытался представить себя «милостивым лидером», который якобы готов решать проблемы и выполнять просьбы военных ВС РФ.

В Институте изучения войны заявили, что президент России использует эти мероприятия в рамках предвыборной кампании, чтобы продемонстрировать общественную поддержку вторжения в Украину.

В ISW убеждены, что власти тщательно подошли к отбору родственников «демилитаризованных» оккупантов для встречи с диктатором, чтобы на встрече не звучали неудобные Кремлю вопросы или комментарии. Параллельно руководство РФ активизировало усилия по цензуре жалоб семей захватчиков в информационном пространстве.

Ранее политтехнолог объяснил, почему Путину стало неудобно говорить о так называемой «спецоперации».