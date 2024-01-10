Во время пресс-конференции с литовским президентом украинский лидер сообщил, что наша страна совместно с партнерами не может в ближайшее время выпускать современные комплексы ПВО. При этом именно эта техника больше всего нужна Украине, информирует «НБН».

Гарант напомнил, что в конце прошлого и в начале этого года путинские оккупационные силы осуществили 500 атак на гражданскую инфраструктуру. Силы противовоздушной обороны смогли отразить в среднем 70% ударов армии Путина, однако не удалось избежать потери людей.

Президент подчеркнул, что со страной-агрессором можно бороться технологиями, поэтому Украине нужно получить современные комплексы ПВО.

Также Зеленский отметил, что наша страна наращивает отечественное производство дронов, с помощью которых также можно эффективно уничтожать врага.

Напомним, президент высказался о последствиях «замораживания» войны, объяснив, что должны учесть партнеры Украины.