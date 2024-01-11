Как информирует «НБН», об этом Арахамия рассказал в своем ТГ-канале.

Дословно из заявления Арахамии:

Мы были весьма удивлены прочитать о якобы каких-то там решениях о нашей фракции на пабликах людей, которые вообще никакого отношения к нам не имеют. Мы как и всегда ранее просим доверять только официальным источникам информации.

Таким образом, решение по законопроекту о мобилизации будет принято на Согласительном совете сегодня, одиннадцатого января.

В ближайшее будущее также будет игнформация о кадровых вопросах в комитетатх ВРУ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Умеров сделал заявление касательно мобилизации украинцев, которые выехали за кордон.