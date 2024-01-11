В ходе пресс-конференции с главой эстонского правительства Каей Каллас украинский лидер отметил, что решение отправить нашей стране миллион артиллерийских снарядов было правильным и мощным. В то же время Киев ожидал, что обещанные боеприпасы он получит в марте, именно такие сроки обсуждались изначально, информирует «НБН».

Президент напомнил, что Украина не получила заявленное количество снарядов и сейчас можно оказывать политическое давление на лидеров, которые подписались под соответствующим решением. По словам гаранта, эти серьезные люди должны выполнить принятое ими решение, если их слово чего-то стоит.

Зеленский убежден, что инициативу с предоставлением боеприпасов можно довести до конца. Глава государства отметил, что пусть и с отсрочкой и задержкой, однако все равно поставки артиллерийских снарядов усилят ВСУ.

Напомним, во время пресс-конференции с главой Литвы лидер украинцев сообщил, какая техника больше всего нужна нашей стране.