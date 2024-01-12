Во время встречи с представителями СМИ в Латвии украинский лидер упрекнул западных партнеров из-за недостаточного количества мощных средств противовоздушной обороны, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу президента.

По словам главы государства, если бы Киев получил больше таких комплексов ПВО от союзников, украинцы не погибали бы во время массированных атак российских оккупационных сил с применением баллистического оружия.

Гарант недоумевает, как можно жить и спать спокойно, зная, что у твоей страны есть десятки установок, как ЗРК Patriot, а Украине не хватает семи мощных комплексов ПВО, чтобы защитить людей от ударов оккупантов. Зеленский поинтересовался, можно ли с этой мыслью нормально жить.

Отметим, что в ходе пресс-конференции с главой эстонского правительства президент Украины выразил уверенность в том, что союзники могут отправить Киеву обещанный миллион боеприпасов для артиллерии. Зеленский рассказал, что нужно предпринять для реализации этой инициативы.