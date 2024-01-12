Лондон опасается, что по мере затягивания войны в Украине интерес к ней ослабеет. Британский премьер-министр прибыл в Киев, чтобы засвидетельствовать о продолжении поддержки страны в борьбе против российских захватчиков и сообщить о новом пакете военной помощи.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Соединенное Королевство выделяет 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы ВСУ получили необходимое оружие для борьбы с врагом. Из этой суммы минимум 200 миллионов потратят на закупку и изготовление ударных, разведывательных и морских БПЛА. Также средства пойдут на артиллерийские снаряды, ракеты большой дальности и системы ПВО.

Отметим, что в ближайшие два года Лондон намерен предоставить Киеву финансирование на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем было выделено Британией в предыдущие два года полномасштабной войны.

Напомним, СМИ рассказали, какие страны поставляли России компоненты для производства оружия, помогая ей обходить санкции США и их союзников.