Как пишет «НБН«, с таким заявлением дипломат выступил в интервью журналистам польского издания Uklad Sil.

Я считаю, что нам уже нужно обсуждать перспективу создания украинско-польского альянса вы рамках ЕС, так как мы в дальнейшем станем двумя достаточно сильными игроками. Мы сделаем сильнее Польшу, а Польша сможет сделать нас более сильными, — считает министр.

Кроме того, Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Киеву и Варшаве удастся найти способ решения двухсторонних пробоем на пути в ЕС и не допустить проблемы наподобие блокирования границы или зернового кризиса. Главный украинский дипломат уверен, что нужно начинать думать, что вместе Украина с Польшей смогут сделать в ЕС.

Впервые в нашей истории вся Европа, от Лиссабона до Киева, станет одним целым. Причем украинцы и поляки станут важной частью этого крупного проекта, в котором им будет отведена своя роль. Я думаю, что именно к такой стратегической дискуссии и партнерству мы должны стремиться, – сделал вывод Кулеба.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Кулеба высказался о рисках прекращения помощи Западом.