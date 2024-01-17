О том, что по мнению главы нашего внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, Конгресс США, судя по всему, утвердит выделение финпомощи Украине уже к концу января, пишет «НБН», ссылаясь на трансляцию выступления украинского функционера в Давосе, размещенную в Facebook-аккаунте МИД.

По словам Кулебы, на данном этапе в Конгрессе обсуждаются вопросы не касательно того, «давать или не давать помощь Украине», поскольку горячие дискуссии идут о границах США. Впрочем, поскольку уже близится конец месяца, а война продолжается, «нужно принимать решения».

Кулеба акцентировал:

Конец января [предельно возможный срок]. Это нам говорят американские партнеры. Они все оптимистично относятся к результату. Они говорят, что [в постоянных откладываниях решения] виновата ситуация на границе.

Ранее мы писали о том, что в МИД Украины анонсировали расширение военной помощи стране.