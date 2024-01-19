В ISW обратили внимание на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о «последовательном и настойчивом» достижении Россией целей так называемой «спецоперации». Дипломат говорил о «денацификации», «демилитаризации» соседней страны, а также требовании к НАТО об отказе от приема новых членов в Альянс, информирует «НБН».

Аналитики напомнили, что эти цели 24 февраля 2022 года озвучивал президент-агрессор Владимир Путин, которые в его воображении равносильны полной капитуляции Киева и Запада.

Министр иностранных дел лишь повторил, что эти цели остаются неизменными. Также глава внешнеполитического ведомства РФ представил Украину как не суверенное государство, отметив, что якобы на Западе должны решать вопрос с переговорами о завершении войны, обвинив союзников Киева в нежелании начать диалог с Москвой.

Дипломат заявил, что чем дольше Запад затягивает с переговорами, тем якобы сложнее ему будет договариваться с РФ.

В ISW отметили, что Кремль рассчитывает на то, что продолжительность боевых действий позволит оккупационным войскам захватить больше территорий Украины, и что ход войны будет ослаблять переговорную позицию Киева.

Отметим, Лавров также призвал Запад «не фантазировать» о том, что он может как-либо победить РФ.