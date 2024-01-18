Руководитель внешнеполитического ведомства РФ в очередной раз заявил, что Москва якобы не отказывается от переговорного процесса о завершении войны в Украине. Лавров отметил, что те, кто отказываются идти на диалог, должны понять, что позже договориться с Кремлем будет сложнее.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

Соратник Путина сообщил, что подобные слова сказал кремлевский диктатор еще в 2022 году и его «пророчество» якобы исполнилось. Глава МИД отметил, что на Западе могут «не фантазировать» о том, что РФ может быть побеждена каким-либо образом.

Дипломат добавил, что «справедливо урегулировать» ситуацию в соседней стране должны западные государства, в частности члены Альянса. Однако в Москве видят, что они якобы заинтересованы в эскалации.

Ранее Путин пригрозил Украине потерей государственности, рассказав о «выгодном» положении оккупационных войск РФ на фронте.