В интервью «24 каналу» представитель Офиса Зеленского объяснил, почему в РФ говорят о том, что самолет А-50 оккупантов вблизи Азовского моря якобы уничтожили не Силы обороны, а «дружественный огонь» захватчиков, информирует «НБН».

По словам чиновника, тактическая авиация работает достаточно близко к линии фронта, в отличие от стратегической, которая поднимается над территорией РФ. Командование оккупантов поощряет пилотов летать на захваченные территории нашей страны для выполнения боевых задач.

Подоляк отметил, что в случае признания уничтожения ВСУ самолетов А-50 и Ил-22 в районе Азовского моря, это станет свидетельством наличия у защитников инструментов дальнего действия, что напугает летчиков «второй армии мира».

По этой причине захватчики объяснили инцидент «дружественным огнем», делая вид, что они по-прежнему все контролируют и у Сил обороны якобы нет соответствующих инструментов, чтобы их бояться.

Ранее стало известно, что ВСУ вместе с А-50 «отминусовали» одного из самых опытных летчиков страны-агрессора.