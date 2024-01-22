В интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» руководитель Офиса Зеленского заявил, что основная задача переговоров украинского и венгерского министров – обсуждение договоренностей о встрече президента Владимира Зеленского с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, информирует «НБН».

Чиновник рассказал, что уже есть договоренность Киева и Будапешта о том, чтобы потратить необходимое количество часов для уточнения всех вопросов и достижения понимания, когда, где и с какими потенциальными соглашениями состоятся переговоры украинского лидера и главы венгерского правительства.

Глава ОПУ добавил, что Венгрия – сосед нашей страны и государство-член Евросоюза и Североатлантического Альянса. Поэтому Киев и Будапешт должны разговаривать и наладить конструктивный диалог.

Ранее росСМИ заявили, что Москва шантажирует Орбана из-за встречи с Зеленским. Кремль угрожает лишить Венгрию 3 миллиардов евро.