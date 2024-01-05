Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в дипломатическом корпусе РФ, пишет, что Кремль пригрозил венгерскому премьеру из-за возможной встречи с Зеленским, информирует «НБН».

По словам собеседников, переговоры венгерского политика с главой Украины якобы должны состояться не позднее середины февраля. В связи с этим Москва дала понять представителю Будапешта, что он недополучит по разным каналам 3 миллиарда евро, в частности сюда войдут льготы на поставки «голубого топлива».

Сообщается, что глава правительства Венгрии пока не отреагировал на ультиматум российского руководства.

Напомним, что в октябре прошлого года в столице Китая Орбан встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Позже венгерский политик «объяснил», почему во время переговоров с президентом-агрессором он не называл войной вторжение РФ в Украину.