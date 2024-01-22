Как информирует «НБН«, об этом глава государства написал на своей странице в микроблоге Х.

У нас есть новый оборонный пакет от Польши. И мы ценим такую неизменную помощь. Также есть новая форма нашего взаимодействия для большего масштаба приобретения оружия для украинских нужд – это кредит польских партнеров для Украины, — отметил Зеленский.

Президент также добавил, что они провели с Туском «очень продуктивные» переговоры по всем аспектам двусторонних отношений Украины и Польши.

Сегодня мы обсудили с господином премьер-министром и возможности будущего совместного производства оружия. Спасибо за поддержку Украины!, – указал Зеленский.

Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.



We appreciate Poland's unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2024

По результатам визита Туска стало известно, что Варшава присоединилась к декларации стран «Группы семи» о «гарантиях безопасности» для Украины. Таким образом, оба государства начнут работу над двусторонним соглашением по безопасности. В отдельности Дональд Туск заверил, что Польша поддержит быстрое вступление Украины в ЕС. В дальнейшем польское правительство назначит уполномоченного по вопросам восстановления Украины.

Напомним, ранее Зеленский ответил на обещание Трампа быстро закончить войну в Украине.