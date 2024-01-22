Как информирует «НБН«, об этом глава государства написал на своей странице в микроблоге Х.
У нас есть новый оборонный пакет от Польши. И мы ценим такую неизменную помощь. Также есть новая форма нашего взаимодействия для большего масштаба приобретения оружия для украинских нужд – это кредит польских партнеров для Украины, — отметил Зеленский.
Президент также добавил, что они провели с Туском «очень продуктивные» переговоры по всем аспектам двусторонних отношений Украины и Польши.
Сегодня мы обсудили с господином премьер-министром и возможности будущего совместного производства оружия. Спасибо за поддержку Украины!, – указал Зеленский.
По результатам визита Туска стало известно, что Варшава присоединилась к декларации стран «Группы семи» о «гарантиях безопасности» для Украины. Таким образом, оба государства начнут работу над двусторонним соглашением по безопасности. В отдельности Дональд Туск заверил, что Польша поддержит быстрое вступление Украины в ЕС. В дальнейшем польское правительство назначит уполномоченного по вопросам восстановления Украины.
Напомним, ранее Зеленский ответил на обещание Трампа быстро закончить войну в Украине.