Представитель Офиса Зеленского на своей странице в соцсети Х высказался о выступлении главы МИД РФ на заседании Совбеза ООН. Подоляк рассказал, что соратник Путина, отвратительно улыбаясь, говорил о «миролюбии» государства-террориста, о «ненападении» на нашу страну и «братской дружбе» россиян и украинцев, информирует «НБН».

Чиновник отметил, что в то же время оккупационные войска РФ целенаправленно запускают ракеты по Киеву, Харькову и другим городам нашей страны. В этом контексте Советник главы ОПУ задал три вопроса руководству ООН.

Представитель Офиса Зеленского поинтересовался, зачем организация продолжает продвигать «эталонный маразм» путинского министра в Совбезе и лишний раз слушает РФ. Также чиновник спросил, почему представитель «картеля убийц» страны-агрессора должен обладать обязательным правом способствовать массовым убийствам.

Подоляк добавил, что в международных организациях продолжают вести дискуссию с «ракетными маньяками», якобы делая вид, что непонятно к каким последствиям приводит такое лицемерие.

Напомним, в ISW проанализировали выступление Лаврова в Совбезе ООН, рассказав, о чем солгал представитель Кремля.