В аналитическом материале ISW отмечается, что 22 января руководитель МИД РФ выступил в Совбезе ООН с очередными громкими заявлениями об Украине. Однако некоторые утверждения дипломата противоречили даже словам президента-агрессора Владимира Путина, информирует «НБН».

В своей речи глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что Москва якобы всегда была готова к переговорам, результатом которых должно стать устранение правительства в Киеве. Лавров отметил, что украинцы не заинтересованы в войне, а Запад «подталкивает» их к противостоянию с россиянами.

Министр заявил, что Формула мира президента Владимира Зеленского – «путь в никуда», что должны осознать в Киеве и на Западе. Также Лавров добавил, что союзники Украины якобы сообщают о возможном нападении РФ на НАТО, чтобы «требовать деньги» на для помощи Киеву. Однако в ISW напомнили, что ранее у главы Кремля неоднократно звучала угрожающая риторика против Альянса.

Также Лавров солгал об атаках ВСУ на гражданские объекты во временно захваченных регионах Украины, в частности в Донецке, и пытался приуменьшить военные преступления армии РФ.

Глава МИД заявил, что украинцы и россияне на оккупированных территориях «живут в мире и согласии». В то же время захватчики на ВОТ проводят этнические чистки, принудительно депортируют граждан Украины в РФ, работают над ликвидацией украинского языка, истории и культуры.

Ранее Лавров высказался об «ослаблении» переговорной позиции Киева.