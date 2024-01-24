В интервью немецкому изданию Bild руководитель украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что Киев продолжает вести переговоры с Берлином относительно предоставления дальнобойных ракет Taurus для ВСУ, информирует «НБН».

Дипломат отметил, что все зависит от политических обстоятельств, требований фронта и фактических потребностей. В очередной раз глава МИД заверил, что Силам обороны не нужно западное оружие большой дальности для атак на Москву или на другую территорию страны-агрессора.

Министр уточнил, что Вооруженным силам Украины важно получить Taurus, чтобы с помощью этих ракет уничтожать военную инфраструктуру «второй армии мира» по линии фронта на территории нашего государства.

Напомним, что на прошлой неделе в Берлине попытались оправдаться за отказ от передачи Taurus Украине. У Шольца заявили о недостаточных объемах производства таких ракет, чтобы предоставлять их другим странам.