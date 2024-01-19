Представитель правительственной партии рассказал, что у немецкой армии сейчас есть ограниченное количество крылатых ракет Taurus. Помимо этого, ФРГ не может нарастить производство этого оружия, чтобы пополнить запасы вооруженных сил.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание DW.

По словам депутата, Берлин имеет обязательства перед союзниками в Организации Североатлантического договора и должен принимать меры для усиления безопасности Германии. Арльт объяснил, что, учитывая эти факторы, немецкому руководству разумнее не отправлять Taurus для Вооруженных сил Украины.

Чиновник добавил, что сейчас необходимо создать рамочные условия для промышленности, чтобы выпуск оружия и боеприпасов стал более надежным. Такой шаг позволит удовлетворить потребности ФРГ и оказывать военную помощь Киеву.

Напомним, заместитель министра обороны Украины объяснил, почему ВСУ важно получить именно ракеты Taurus.