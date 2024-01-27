Как информирует «НБН», в материале «Укрінформ» говорится, что глава МИД Украины Кулеба считает, что цель Украины – вернуть контроль над воздушным пространством, в частности благодаря истребителям F-16, является достижимой.

Дословно из заявления Дмитрия Кулебы:

Все весьма реалистично. Нас научила этому война. Если у нас таки окажутся F-16, если у нас будут собственные боевые и разведывательные дроны, а именно в этом важность нашего сотрудничества с Литвой, если у нас будут средства РЭБ, а также ракеты, мы будем держать наше небо под своим контролем. И все это вполне достижимо.

Согласно словам Кулебы, все эти решения будут реализованы, и вовсе «ничего беспрецедентного в этом нет, нам просто нужно получить все эти элементы в достаточном количестве и в нужное время».

Напоследок Кулеба добавил, что сейчас власть страны именно над этим и работает. Именно по этой причине фонд мира весьма важен, он создаст дополнительные возможности и средства для обеспечения таких элементов для Украины.

Напомним, ранее Кулеба высказался об отношении друзей Украины к Путину.