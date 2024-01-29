Глава Украины в интервью немецкому телеканалу ARD рассказал, что командование российских оккупационных сил не принимает во внимание колоссальные потери их войск под Авдеевкой. Руководство ВС РФ относится к своим людям как к мясу, информирует «НБН».

Гарант не уверен, что такие потери – истощение для армии Путина, поскольку командованию оккупантов все равно – миллион, два или три россиян погибнет на поле боя в Украине.

По словам украинского лидера, на фронте в районе Авдеевки лежат трупы «освободителей» друг на друге. Зеленский отметил, что здесь на поле боя появляются заборы из тел захватчиков, которые россияне даже не забирают.

Ранее аналитики ISW оценили темпы потерь российских оккупационных сил на войне в Украине.