В интервью немецкому телеканалу ARD президент рассказал, что ему дает надежду на завершение войны со страной-агрессором в 2024 году. По словам гаранта, ему помогает вера в себя, украинский народ и союзников, информирует «НБН».

Глава государства отметил, что любая война заканчивается. Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас находится в очень сложном моменте, однако это можно изменить.

Гарант не сомневается, что агрессивное государство можно остановить финансово и геополитически, чтобы не допустить разрушения нашей страны, уничтожения украинской нации, предотвратить глобальную миграцию и Третью мировую войну.

Ранее президент прокомментировал обещания экс-главы США Дональда Трампа быстро закончить российско-украинскую войну. Зеленский объяснил, почему такие политики, как бывший американский лидер, делают подобные заявления.