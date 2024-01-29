В интервью немецкому телеканалу ARD гарант отметил, что глава правительства ФРГ начал больше понимать какие-то вещи, в частности он осознал, что Путин – это не фамилия, а угроза, и не только для Украины, но и для всей Европы, информирует «НБН».

Украинский лидер считает, что Шольц понимает, что в случае поражения нашей страны в войне, государство-террорист станет ближе к ФРГ. Президент уточнил, что он не знает, кто станет первым на пути войск РФ при таком развитии событий – Германия, Польша или страны Балтии. Однако однозначно есть риск начала Третьей мировой войны и канцлер это осознал.

Зеленский напомнил, что ФРГ является вторым государством в мире после США по объемам военной помощи для украинцев. Также глава правительства Германии играет важную роль в евроинтеграции нашей страны, за что гарант ему очень благодарен.

Напомним, канцлер ФРГ призвал европейские государства усилить поддержку Украины.