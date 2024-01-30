Венгерский премьер-министр в интервью французскому изданию Le Point отметил, что в 2016 году на выборах в США все ожидали победы Хиллари Клинтон. По словам Орбана, он тогда говорил, что в Европе нужен Трамп, информирует «НБН».

Представитель Будапешта считает его одним из самых успешных американских лидеров во внешней политике. Премьер отметил, что 45-й президент США не начал ни одной войны.

Политик заявил, что если бы в феврале 2022 года главой Америки был бы Трамп, то якобы российско-украинская война не началась. Орбан подчеркнул, что сейчас он не видит в Европе или США кого-то кроме скандального американского политика, кто был бы достаточно сильным лидером, чтобы остановить боевые действия, добавив, что у «мира есть имя – Дональд Трамп».

Напомним, что 45-й глава США неоднократно обещал быстро завершить российско-украинскую войну. Представитель Администрации президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Трампа.