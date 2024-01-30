Путин никогда не участвовал и не будет участвовать в предвыборных дебатах. Шейтельман объясняет такую позицию диктатора тем, что он боится отвечать на неудобные вопросы, например, о ежедневных атаках украинских БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы в РФ.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам эксперта, у президента-агрессора нет желания обсуждать неудобные темы, кроме того, у него нет опыта ведения политических дебатов, поэтому проиграл бы любому оппоненту.

Политтехнолог отметил, что также Путин не может выступать на одном уровне с другими кандидатами. Глава Кремля в России – «божество», которое не может выступать с «простыми смертными». Шейтельман подчеркнул, что диктатор существует исключительно в режиме «моноспектакля», когда никто не может прервать его «великую» речь.

Напомним, британская разведка рассказала о главной задаче президента-агрессора в РФ накануне выборов в марте.