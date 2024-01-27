О том, что в Техасе, который до вхождения в состав США в 1845-м году, являлся независимой республикой, в очередной раз стали призывать к провозглашению независимости, и дали местному сепаратистскому движению название «Texit», почти идентичное «Brexit» (процесс выхода Великобритании из ЕС), чем не преминул воспользоваться Кремль, пишет «НБН», ссылаясь на американский «Институт изучения войны» (ISW).

В соответствии с анализом ISW, российскими националистическими организациями интенсивно вбрасываются «фейки», касающиеся того, что губернатором Техаса Грегом Эбботом, якобы провозглашена независимость данного штата, с одновременным объявлением войны правительству США.

Впрочем, аналитики «Института изучения войны» обоснованно полагают — все подобные «месседжи» не более, чем часть продуманной информационной кампании Москвы, что подтверждает «вброс», написанный зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, о том, что «образование Техасской Народной Республики становится все более реальным», а «американская администрация демонстрирует полную неспособность справиться с миграционным кризисом».

Кроме того, в ISW информируют — массовость сообщений российских блогеров, опубликовавших аномально большое количество недостоверных сведений о событиях в Техасе, сходна с той, которая фиксировалась в период проведения психологическо-информационных операций РФ против Украины, — дезинформация также имела целью минимизировать степень доверие населения к правительству, тем самым поддержав подрывные сепаратистские движения.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, как пропаганда РФ использует падение Ил-76 с целью дискредитации Украины.